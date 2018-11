Bietigheim-Bissingen Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Bietigheim-Bissingen / bz

Vermutlich am Donnerstagmorgen wurden mindestens fünf Autos, die in der Straße "Im Feldle" in Bietigheim standen, von einem noch unbekannten Täter beschädigt. Es handelt sich um zwei VW, einen Renault, einen Volvo sowie einen Mercedes. Alle PKW wurden zerkratzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Einem Zeugen war gegen 6.10 Uhr eine Frau in der Straße aufgefallen, die sich verdächtig verhielt. Die Frau sei etwa Mitte 60 Jahre alt gewesen, ist eher klein, hat grau-braune lockige, schulterlange Haare und war dunkel gekleidet. Möglicherweise trug sie eine grüne Hose. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon (07142) 40 50, bittet weitere Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte sich zu melden.