Sachsenheim Mann stürzt von Gerüst 12 Meter in die Tiefe

Sachsenheim / msc

Am frühen Dienstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, hat sich an einer Halle im Gewerbepark Eichwald bei Sachsenheim in der Breuningerstraße ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Bei den Bauarbeiten im südlichen Teil des Gewerbeparks, wo derzeit neben dem neuen Waren- und Dienstleistungszentrum der Firma Breuninger stürzte ein 25-jähriger Mann aufgrund eines einstürzenden Gerüsts 12 Meter in die Tiefe auf den Schotterboden. Das bestätigt das Polizeipräsidium Ludwigsburg auf Nachfrage der BZ.

Das Gerüst hatte sich den Angaben zufolge noch im Aufbau befunden. Laut Polizeisprecher Peter Widenhorn zog sich der Mann bei dem Sturz mehrere Knochenbrüche zu. „Möglicherweise hat starker Wind dabei eine Rolle gespielt“, erklärt Widenhorn zum Einsturz des Gerüsts. Dies sei aber noch nicht bestätigt.

Mitarbeiter der zuständigen Berufsgenossenschaft waren nach dem Unglück zur Überprüfung des Gerüstbaus vor Ort. Ob dem Unfall ein Fremd- oder Eigenverschulden zugrunde liegt, werden die weiteren Ermittlungen noch ergeben müssen, teilte die Polizei weiter mit. msc