Brand LKW-Anhänger in Brand geraten

Ludwugsburg / bz

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Montag, 21. Mai, gegen 16.20 Uhr im Industriegebiet in Kornwestheim zu einem Brand. Der Kühlanhänger eines LKW, der in der Steinbeisstraße auf einem Firmengelände stand, begann zu brennen, worauf die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten ausrückte. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Im Anhänger befanden sich Lebensmittel, die in ein Kühllager gebracht wurden. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit nicht fest.