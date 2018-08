Diebstahl Ladendiebe gefasst

Ludwigsburg / bz

Auf Parfüm hatten zwei Diebe es abgesehen, als sie am Dienstag, 21. August, in einem Einkaufszentrum in der Wilhelmstraße unterwegs waren. Einer Detektivin fielen die beiden 29 und 33 Jahre alten Männer kurz nach 18 Uhr in einem Fachgeschäft auf. Sie beobachtete, wie der Jüngere seinem Komplizen ein Parfüm gab, das dieser in eine mitgebrachte Tüte steckte. Anschließend verließen sie den Laden, ohne es zu bezahlen. Die Frau verständigte die Polizei, die die Verdächtigen noch im Warenhaus ansprechen konnte. Dabei stellte sich heraus, dass der 33-Jährige weitere Parfüms in der Tüte hatte. Die Beamten nahmen die Waren in Verwahrung, bis geklärt ist, ob es sich ebenfalls um geklaute Ware handelt.