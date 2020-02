Bislang unbekannte Täter brachen in eine Wohnung und die darunter liegende Werkstatt in Bönnigheim ein. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich am Samstagabend gegen 19.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im Schmiedsberger Weg. Sie hebelten dazu eine Terrassentür auf. Aus der Wohnung stahlen die Täter hochwertigen Schmuck.

Über die Wohnung gelangten sie in eine darunter befindliche Werkstatt, aus der sie in einem Tresor befindliches Bargeld erbeuteten. Der Versuch, einen weiteren, in der Werkstatt befindlichen Tresor zu öffnen, misslang jedoch, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Bei dem Einbruch entstand Sachschaden von 5000 Euro, das Diebesgut wird laut Polizei ebenfalls auf einen vierstelligen Euro-Betrag geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Tat und die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon (07142) 40 50, zu melden.