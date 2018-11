Bietigheim-Bissingen Kollision zwischen zwei Radlern

Bietigheim-Bissingen / bz

Am Mittwoch kam es in der Hindenburgstraße in Bietigheim zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Ein achtjähriger Radler war gegen 15.15 Uhr auf dem Gehweg unterwegs und wollte im weiteren Verlauf die Straße überqueren. Entlang der Hindenburgstraße standen geparkte Fahrzeuge, zwischen denen das Kind vermutlich ohne anzuhalten hindurch auf die Straße fuhr. Hierbei übersah er einen 60-jährigen Radfahrer und die beiden stießen zusammen. Beide stürzten. Der 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.