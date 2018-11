Autounfall Kollision zwischen Krankenwagen und Pkw

Ludwigsburg / bz

Eine Schwer- und einen Leichtverletzten sowie 30 000 Euro Sachschaden forderte am Montag gegen 8.35 Uhr ein Unfall auf der Kreuzung Schwieberdinger Straße/Waldäcker in Ludwigsburg. Ein 19-jähriger Krankenwagenfahrer fuhr in Richtung Schwieberdinger Straße und hielt bei Rot. Als ein neben ihm stehender Sattelzug nach rechts abbog, fuhr der 19-Jährige auch los und übersah die rote Ampel für seine Fahrtrichtung. Er stieß mit dem Ford einer 29-Jährigen zusammen, die mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.