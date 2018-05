Maientag Körperverletzung und Widerstand

Kreis Ludwigsburg / bz

Auf dem Festgelände des Vaihinger Maientags kam es am Abend des letzten Festtages zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen, später leistete ein stark alkoholisierter 17-Jähriger Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Am Dienstagabend, 22. Mai, gegen 21 Uhr wurde eine kurz bevorstehende Schlägerei zwischen zirka 20 Personen auf dem Festgelände gemeldet. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten die Situation zunächst unter Kontrolle bekommen, indem sie mit mehreren Streifen vor Ort waren und unter anderem Platzverweise aussprachen. Trotz allem kam es bereits kurze Zeit später zu einem körperlichen Angriff eines 13-Jährigen auf den 15-Jährigen, der zuvor die Polizei verständigt hatte, um eine Schlägerei zu verhindern. Kurz vor 22 Uhr hatten es die Polizeibeamten dann mit einem aggressiven jungen Mann zu tun. Vor einem Weinzelt kam es zwischen dem alkoholisierten 17-Jährigen und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu Handgreiflichkeiten. Da der junge Mann sich nicht beruhigen ließ, wurde er zu Boden gebracht und ihm sollten Handschließen angelegt werden. Dabei setzte er sich massiv zur Wehr, trat um sich und verletzte hierbei einen der Beamten leicht. Der Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht. Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten mehrfach. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt und einem Familienmitglied übergeben. Der Jugendliche hat mit mehreren Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung zu rechnen.