Ludwigsburg / bz

Ein bislang unbekannter Täter zündete am Donnerstag zwischen 9.45 und 10 Uhr in der Toilette einer Schule in der Kaiserstraße in Ludwigsburg Toilettenpapier an. Eine Lehrerin bemerkte den leichten Brandgeruch und begab sich daraufhin in die Toilette, wo sie die lediglich etwas angebrannten Toilettenpapierstücke vorfand. Ein Sachschaden war nicht entstanden. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon (07141) 18 53 53, bittet um Hinweise.