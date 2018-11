Vaihingen Kind bei Unfall leicht verletzt

Vaihingen / bz

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon (07042) 94 10, sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 15.40 Uhr in der Bahnhofstraße ereignete. Ein bislang unbekannter Autofahrer war in Richtung Bahnhof unterwegs. Kurz vor der Bahnunterführung überquerte ein sechsjähriges Mädchen an der dortigen Mittelinsel die Bahnhofstraße von rechts nach links. Sie wurde von dem Fahrzeug des Unbekannten erfasst und stürzte. Ihr zehn Jahre alter Bruder, der hinter ihr ging, half ihr auf. Während die Geschwister die Straße vollends überquerten, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um das leicht verletzte Mädchen zu kümmern. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen roten Kleinwagen mit heller Werbeaufschrift gehandelt haben, möglicherweise mit Ludwigsburger Zulassung (LB). Der Fahrer soll ein älterer Mann mit grauen Haaren gewesen sein.