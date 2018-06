Sachseheim Junge Frau in Sachsenheim belästigt

Junge Frau in Sachsenheim belästigt

Sachseheim / bz

Am Samstagabend kam es nach Angaben der Polizei gegen 20.15 Uhr kam es am Bahnhof Sachsenheim - Großsachsenheim - in der dortigen Unterführung zu einer sexuellen Belästigung.

Der unbekannte Täter kam auf die in Richtung Bahnhof laufende 16jährige Geschädigte zu und fasste ihr mit beiden Händen an die Brüste. Auch versuchte er sie zu küssen, die Geschädigte leistete jedoch Gegenwehr. Als zwei Passanten vom Busbahnhof in Richtung der Geschädigten und des Täters liefen, ließ er von ihr ab und flüchtete.

Der Täter wird als Schwarzafrikaner, ca. 173 cm groß, schlank und ca. 30 - 35 Jahre alt beschrieben, trug einen Vollbart und war bekleidet mit schwarzer Jeans und schwarzem Kapuzenpullover mit hellem, kreisförmigem Motiv auf dem Rücken. Die Kapuze des Pullovers hatte er aufgesetzt.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben (insbesondere die beiden genannten Passanten) oder weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz unter Telefeon 07042) 9 41 12 00 zu melden. bz