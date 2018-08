In Wohnung eingebrochen

Kornwestheim / bz

Diebesbeute mit einem Wert in vierstelliger Höhe fiel einem Einbrecher in die Hände, der sich zwischen Montag, 20. August, 9 Uhr und Dienstag, 21. August, 0.30 Uhr in eine Wohnung im Gebiet zwischen Rechbergstraße und Rosensteinstraße Zutritt verschaffte. Der Täter hebelte die Wohnungstür auf und klaute Schmuck und Bargeld aus den Zimmern. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet unter Telefon (07154) 1 31 30 um Hinweise.