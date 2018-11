Diskothek In Streit geraten

In Streit geraten

Ludwigsburg / bz

Vermutlich weil sie betrunken waren, gerieten in der Nacht zum Mittwoch drei Männer im Alter von 27, 39 und 55 Jahren mit einem Mitarbeiter einer Diskothek in der Grönerstraße in Streit und es kam zu einer Schlägerei. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei keiner der vier Beteiligten.

Gegen 23.30 Uhr verließ das Trio die Lokalität und trieb im Eingangsbereich Unsinn. Dies schien dem 54-jährigen Mitarbeiter zu missfallen, so dass es zum Streit kam. Ein Kollege wollte ihm zu Hilfe eilen und wurde daran gehindert. Als die hinzugerufenen Polizisten der Sache vor Ort nachgingen, tat sich der 55-Jährige besonders deutlich hervor. Lautstark verweigerte er die Überprüfung seiner Personalien. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und wollten ihn zum Polizeirevier transportieren. Er beleidigte einen Polizisten und versuchte, sich gegen die Mitnahme zur Wehr zu setzen.

Der 55-Jährige indes verbrachte den Rest der Nacht auf richterliche Anordnung in einer Arreszelle des Ludwigsburger Polizeireviers.