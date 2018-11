Ludwigsburg Hundebesitzerin leicht verletzt

Ludwigsburg / bz

Am Samstagmittag kam es in der Straße Muldenäcker zu einem Vorfall mit einem weißen Schweizer Schäferhund. Eine 59 Jahre alte Frau war gegen 14 Uhr dort mit ihrem Hund spazieren. Ihr kam der Schweizer Schäferhund entgegen, der nicht an der Leine geführt wurde. Auch ihr eigener, kleinerer Hund lief ohne Leine. Der Schäferhund bellte und versuchte wohl ihren Hund zu beißen, so dass sie ihn auf den Arm nahm und sich wegdrehte. Wahrscheinlich wollte der fremde Hund dennoch an ihr Tier gelangen. Er sprang mehrmals an der Frau hoch und schnappte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die bislang unbekannte Besitzerin des Hundes soll erst auf die Rufe der 59-Jährigen tätig geworden sein und den Hund von ihr genommen haben. Die Geschädigte verließ daraufhin sofort die Örtlichkeit. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon (07141) 18 53 53, bittet Zeugen und insbesondere die Besitzerin des weißen Schweizer Schäferhundes, sich zu melden.