Polizei Hund beißt Frau ins Bein, Halter haut ab

Vaihingen / bz

Leichte Verletzungen erlitt eine 29-jährige Fußgängerin, die am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Kleinglattbacher Straße im Vaihinger Stadtteil Ensingen von einem Schäferhund gebissen wurde. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief die junge Frau zwischen einer Bushaltestelle und einem Discounter auf dem Gehweg, als ihr ein bislang noch unbekannter Mann mit zwei angeleinten Hunden entgegenkam. Als die 29-Jährige an dem Mann vorbeilief, biss einer der beiden Hunde die Frau in den linken Oberschenkel. Der Unbekannte entschuldigte sich nach dem Vorfall zwar, ging anschließend aber ohne Angaben seiner Personalien davon.

Der Hundebesitzer wird als korpulent beschrieben. Er soll etwa 40 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Mutmaßlich habe er eine Glatze und trug zum Tatzeitpunkt einen Schnurrbart. Bei den Tieren könnte es sich einen um kleinen grauen Hund und einen deutschen dunklen Schäferhund handeln. Nach der Beißattacke musste die Frau ärztlich versorgt werden. Die Polizei, Telefon (07141) 18 58 01, sucht Zeugen.

Erst vor einem Monat war eine 27-Jährige in Vaihingen von einem Hund ins Bein gebissen worden. Die augenscheinliche Halterin war danach einfach davongefahren.