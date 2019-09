Recht unscheinbar ist die Verkehrsinsel an der Bushaltestelle Kleinsachsenheimer Straße in Metterzimmern. Sie ist ungemäht und blüht so vor sich hin. Doch genau das ist es, wofür die Stadt nun mit der „Goldenen Wildbiene“ ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung, die nicht etwa eine goldene Biene ist, sondern ein goldenes Schild mit bunten Blumen, wurde 2018 vom Verkehrsministerium ins Leben gerufen und am Donnerstag von Minister Winfried Hermann an die Stadt übergeben. Damit soll die Stadt dafür belohnt werden, insektenfreundliche Flächen zu pflegen und überhaupt vorzuhalten.

„Dramatischer Artenschwund“

Das Verkehrsministerium würdigt biologische Vielfalt – wie geht das zusammen? Winfried Hermann erklärt es damit, dass die Straßenbauverwaltung die größte Flächenverwaltung ist. „Wenn wir so viele Flächen haben, dann können wir auch einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten.“ Denn natürlich sei auch der Verkehr Schuld am großen Flächenverbrauch und Artenschwund. „Der ist dramatisch“, sagte der Minister. Und hier hilft beispielsweise die Verkehrsinsel in Metterzimmern. Doch Bietigheim-Bissingen, allen voran die Stadtgärtnerei, macht noch mehr, und das sei auch ein Grund für die Auszeichnung „Wir lassen uns nicht von einer blühenden Verkehrsinsel allein blenden.“ In Bietigheim-Bissingen gebe es ein Konzept, das großflächig Lebensraum für heimische Pflanzen und Insekten schaffe – und das seit Jahren.

„Eigentlich ist die Auszeichnung überfällig“, scherzte OB Jürgen Kessing. Doch umso besser sei es, dass es die „Goldene Wildbiene“ überhaupt gebe. „Wenn man aufmerksam durch sie Stadt geht, sieht man, dass es unheimlich bunt ist“, findet er. 350 000 Euro gibt die Stadt im Jahr für Grünflächen aus. Dieses Engagement ist nicht zuletzt Hermann Großmann, ehemaliger Leiter der Stadtgärtnerei, und seiner Nachfolgerin Roswitha Ott zu verdanken, so Kessing. Seit Langem bemüht sich die Stadtgärtnerei, Rasen- und Verkehrsflächen schrittweise in Blumenwiesen umzuwandeln, wo nur noch zweimal im Jahr gemäht wird. Lediglich dort, wo hochstehender Bewuchs die Verkehrssicherheit gefährden würde, wird häufiger gemäht. „Am Anfang war das nicht einfach“, erinnert sich der Oberbürgermeister, es musste Überzeugungsarbeit im Gemeinderat geleistet werden. Heute sei dies anders. Der Gemeinderat fordere oft sogar noch mehr Artenschutz. „Aus einem schönen Stadtbild machen wir einen schönen Lebensraum für Tiere.“ Und das ohne Düngemittel und Pestizide.

Die jüngsten Grünflächen, die für den Wettbewerb vorgestellt wurden, lassen im Moment keine allzu bunten Blühflächen erkennen. Die im Neubaugebiet Haslacher Weg angelegten Bereiche entlang der Buswendeschleife, auf der Mittelinsel und an den Rändern umfassen rund 650 Quadratmeter Fläche, drei Bäume wurden dort neu gepflanzt. Die dort im Frühjahr eingesäte, niedrig wachsende Saatgut-Mischung „Blumenrasen“ hat sich noch nicht voll entwickelt und muss weiter gepflegt werden, bis eine artenreiche Wiese entsteht und Wildbienen, Schmetterlinge und Co. dort wichtigen Nektar oder einen Nistplatz finden.

Innerstädtisch hat die Stadt mehr als 30 Hektar Grünflächen, sagte Roswitha Ott und ergänzte: Es werden weiter Flächen gesucht, die wachsen dürfen. Hier erhofft sie sich mehr Verständnis von den Bürgern. „Ich bekomme Anrufe, dass das unmöglich aussieht und mal gemäht werden müsse.“ Auch sei es viel Aufwand diese Flächen zu pflegen doch lohne sich dieser, waren sich am Donnerstag alle einig.

Die „Goldene Wildbiene“ wurde in Form eines Schildes übergeben, das im Bereich des Haslacher Wegs seinen Platz finden wird.