Bönnigheim / bz

Einen Sachschaden von etwa 1000 Euro richtete ein Vandale an, der am Montag gegen 22.30 Uhr eine Glasscheibe beschädigte. Der Täter schlug vermutlich mutwillig gegen die Drahtglasscheibe neben der Hauseingangstür eines Gebäudes in der Karlstraße in Bönnigheim, so dass diese zersprang. Der Polizeiposten Bönnigheim, Telefon (07143) 2 24 14, bittet um Zeugenhinweise.