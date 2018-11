Marbach Gegen geparktes Auto geprallt

Marbach / bz

Vermutlich aus Unachtsamkeit wurde ein 18-Jähriger am Mittwochabend in der Theodor-Heuss-Straße in einen Unfall verwickelt, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro entstand. Der junge Fahrer war dort gegen 22.15 Uhr in einem Mercedes unterwegs und prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen geparkten Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes gedreht und kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen, während der Seat auf den vor ihm stehenden BMW geschoben wurde. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.