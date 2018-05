Polizei Gefährlich verletzt

Ludwigsburg / bz

Aus bislang unbekannter Ursache, so heißt es in einer Polizeimitteilung, kam es in der Nacht zum Donnerstag in der Lindenstraße in Ludwigsburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern rumänischer Herkunft.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein 31-Jähriger den 44-jährigen Geschädigten zuerst mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend mehrfach gegen dessen Kopf getreten haben. Dieser erlitt dadurch schwere Verletzungen. Nach dem Eingreifen eines Passanten, der gegen 0.15 Uhr zu Fuß dort unterwegs war, flüchtete der Angreifer. Das Opfer musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Im Zuge einer polizeilichen Fahndung konnte der Verdächtige kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Er hatte sich in der Bogenstraße in einem Gebüsch versteckt. Zum Tatvorwurf der gefährlichen Körperverletzung äußerte er sich nicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und den 31-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.