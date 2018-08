Einbruch Gaststätteneinbruch: Die Polizei sucht Zeugen

Kornwestheim / bz

Auf den Inhalt eines Tresors hatten Diebe es abgesehen, als sie am frühen Dienstagmorgen, 21. August, eine Gaststätte in der Aldinger Straße heimsuchten. Kurz vor 3.30 Uhr bemerkte der Betreiber des Lokals einen der mutmaßlichen Dieb im Inneren der Gasträume und verständigte die Polizei, die beim Betreten niemanden antraf. Stattdessen stießen die Beamten auf einen aufgebrochenen Tresor, aus dem Bargeld in vierstelliger Höhe fehlte. Der Verdächtige wurde als schlanker Mann mit braunem Haar beschrieben. Er trug eine graue Kappe und ein graues Tuch. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Person. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Telefon (07154) 1 31 30, in Verbindung zu setzen.