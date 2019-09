Die Mülleimer laufen über, die Tennisanlage sieht unbespielt aus – klar, die Saison ist ja auch vorbei. Im Innern geht es weiter: Altes Fett steht noch in der Fritteuse, die Herdplatten sind schmutzig, die Technik der Kegelbahn kaputt und die Luft steht. Die ehemalige TSV Gaststätte in Untermberg ist in keinem guten Zustand, weil sie bereits seit 2013 nicht mehr als Gaststätte genutzt wird. Alles zeigt: Hier ist die Zeit stehen geblieben. Der Bewirtungsraum wird zumindest noch von einigen Vereinen wie dem Schachklub und dem Böhmerwaldverein genutzt und ist daher in einem besseren Zustand. Die Sonne strahlt durch die große Fensterfront auf die Gesichter der Stadtmitarbeiter und des Gemeinderats Bietigheim-Bissingen.

Erste Besichtigung

Am Pferdemarktdienstag ist die Gruppe traditionell zur Baustellenfahrt eingeladen worden. Ein Stopp: das Gaststätten-Gebäude in Untermberg. Oberbürgermeister Jürgen Kessing warnt die Teilnehmer im Bus bereits vor: „Die Kegelbahn und die Küche sind desolat.“ Beim Betreten der Räume stimmen ihm einige Stadträte zu. Wie es nun weitergeht mit der Gaststätte, teilt Kessing nicht mit. Pressesprecherin Anette Hochmuth sagt: Das Thema ist im Gemeinderat noch nicht näher besprochen worden. Auch ob und wann es überhaupt in einer Gemeinderatssitzung besprochen wird, könne sie nicht sagen. „Es war jetzt die erste Inaugenscheinnahme der Räumlichkeiten.“

Ob eine Sanierung und Neuvermietung der Gaststätte erfolgt, ist also völlig offen. Das liegt auch daran, dass der Pachtvertrag mit dem TSV Untermberg erst kürzlich abgelaufen ist. Dabei geht es allerdings nur um die Gaststätten-Räume. Das Erdgeschoss wird noch von der Tennisabteilung des TSV Untermberg genutzt, sagt Andreas Trollmann vom TSV. Hier laufe der Pachtvertrag noch bis 2024. Im Dachgeschoss sind Wohnungen an anerkannte Flüchtlinge vermietet. Die Nutzung dieser Stockwerke soll auch so bleiben. Zum esten Stockwerk, der ehemaligen Gaststätte, sagt Kessing am Dienstag: „Wir werden uns etwas überlegen.“

Schon seit Jahren ist es den Untermbergern, allen voran dem Verein „Sympathie für Untermberg“, ein Anliegen wieder eine Gaststätte im Stadtteil zu haben. Das teilte der Verein erst kürzlich in der September-Ausgabe der „Untermberger Schneckenpost mit: „Ohne natürliche Begegnungsstätten wie Kirche, Einkaufsmöglichkeiten oder Gastronomie fehlt die Grundlage für eine lebendige Dorfgemeinschaft“, schreibt Erster Vorsitzender Bernd Klein. Der Verein setzt große Hoffnung darauf, dass mit dem Ende des Pachtvertrags ein neuer Gastwirt einziehen kann. Es gibt einen Interessenten für die Gaststätte, den auch der Verein „Sympathie für Untermberg“ unterstützt. Im Gespräch mit der BZ erzählt dieser, dass er sich von der Stadt mehr Kooperation wünsche. Zwar wisse er, dass die Küche in keinem guten Zustand sei, doch genaue Zahlen erhielt er nicht.

Eingeschränkte Nutzung

Auch bei der Baustellenfahrt teilt der Oberbürgermeister keine genauen Zahlen mit. Einzig von einem sechsstelligen Betrag ist die Rede und dass die Küche komplett ersetzt werden müsse. „Die Nutzbarkeit ist im Moment mehr als eingeschränkt.“ Beim Hinausgehen sagt Kessing: „Die Fläche wäre meines Erachtens für etwas anderes gut.“ Er erklärt jedoch nicht für was. Ob hier also je wieder eine Gaststätte hineinkommt, bleibt offen. Jürgen Kessing geht noch weiter: „Die Einheimischen wollen eine Gaststätte, haben sie davor aber nicht benutzt“, sagt der Oberbürgermeister provokant in die Runde.

Das liege auch an der Lage, findet Andreas Trollmann. „Es liegt halt außerhalb des Stadtzentrums.“ Der Ausbau des Enztalradwegs habe zwar dafür gesorgt, dass mehr Radfahrer vorbeikamen, aber das reiche nicht aus: „Sonntags kamen sehr viele, aber tagsüber unter der Woche nicht.“ So könne eine Gaststätte nicht überleben. Ähnliche Stimmen wurden bei der Baustellenfahrt laut. Aus den Reihen der Stadträte kam gar der Vorwurf, dass die Untermberger ihre eigenen Getränke mitgebracht hatten und so dem Gastwirt das Geschäft kaputtmachten. „Das stimmt so nicht“, sagt Trollmann darauf angesprochen.

Als die Wirtschaft 1993 eröffnet wurde, war abgemacht, dass die Vereinsmitglieder ihre Getränke in der Gaststätte kaufen sollen, erklärt er. „Unten gab es zwar einen Automaten, der wurde aber vom Wirt bestückt.“ Als Untermberger fügt er noch hinzu und fasst damit den Wunsch vieler Untermberger zusammen: „Es wäre schön, wenn wieder eine Gaststätte reinkommen würde.“ Doch das entscheidet die Stadt als Besitzer des Gebäudes.