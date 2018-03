Polizei Gast bedroht Taxi-Fahrer

Ludwigsburg / bz

Ein 44 Jahre alter Taxi-Fahrer bekam es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in Eglosheim mit einem aggressiven Fahrgast zu tun. Der Unbekannte hatte sich in Tamm durch das Taxi abholen lassen und wollte anschließend bis Ludwigsburg gefahren werden. In Eglosheim dirigierte der Fahrgast, der mutmaßlich alkoholisiert war, den Fahrer auf den Friedhofs-Parkplatz und stieg aus. Als er sich über den Friedhof davon machen wollte, nahm der Taxi-Fahrer die Verfolgung auf und sprach ihn auf die ausstehende Rechnung an.

Hinweise erbeten

Der Betrunkene drehte sich hierauf laut Polizemitteilung zu dem Fahrer um, ging auf ihn zu und fuchtelte mit einem Gegenstand herum. Darüber hinaus gab er dem 44-Jährigen zu verstehen, dass er sich fern halten solle, und beleidigte den Mann auch.

Der Taxi-Fahrer flüchtete zu seinem Fahrzeug und alarmierte die Polizei. Der Fahrgast soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er hat kurze, braune Haare, die er nach vorne gekämmt trug. Er war mit einer schwarz-roten Jacke bekleidet. Zeugenhinweise an den Polizeiposten Eglosheim unter Telefon (07141) 22 15 00.