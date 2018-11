Besigheim Führerschein beschlagnahmt

Besigheim / bz

Für einen 31 Jahre alten Opel-Fahrer endete seine Fahrt am Donnerstagnachmittag in Besigheim mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme seines Führerscheins. Kurz vor 17 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem ihr die unsichere Fahrweise eines Opel Transporters auf der Bundesstraße 27 zwischen Bietigheim-Bissingen und Besigheim aufgefallen war. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen nahm hierauf die Verfolgung auf. Da sich der Verkehr in Besigheim staute, war der 31-Jährige schließlich gezwungen anzuhalten. Hierauf führten die Polizisten eine Kontrolle durch. Der Fahrer wurde gebeten aus dem Transporter auszusteigen. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fiel es ihm schwer, das Fahrzeug kontrolliert zu verlassen. Darüber hinaus bemerkten die Beamten sofort Atemalkoholgeruch bei dem Mann, worauf er einen Atemalkoholtest durchführen musste. Da dieser positiv verlief, musste er sich im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.