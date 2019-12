In Stuttgart oder Heidelberg gibt es das Modell bereits. Nun soll es auch in Bietigheim-Bissingen eingeführt werden. Wie der Gemeinderat beschlossen hat, will die Stadt ab dem kommenden Jahr die Anschaffung von Elektro-Lastenrädern sowie muskelbetriebenen Lastenrädern und Lastenanhängern finanziell fördern. Dafür steht ein Fördertopf von zunächst 15 000 Euro bereit.

„Der Umstieg vom eigenen Kraftfahrzeug etwa auf ein Lastenrad zur Nutzung für den Waren- und Personentransport sollte auch in Bietigheim-Bissingen für möglichst viele Menschen, insbesondere Familien und Alleinerziehende, erleichtert werden“, begründete die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage das neue Angebot. Um die Verkehrssituation zu verbessern, müssten umweltfreundliche und nachhaltige Alternativen zum Auto attraktiver gemacht werden.

Forderung der GAL

Die Verwaltung hat damit eine Forderung der Grün-Alternativen Liste (GAL) aufgegriffen, die diese bereits im November 2018 in einem Antrag formuliert hatte. Entgegen dem Antrag bezieht sich die Förderung nicht nur auf elektrisch betriebene Lastenräder, sondern auch auf rein muskelbetriebene sowie Lastenanhänger. Der Fördersatz beträgt 30 Prozent des Anschaffungspreises bis zu bestimmten Obergrenzen (siehe Infokasten).

„Man sieht immer mehr Lastenräder in Bietigheim-Bissingen“, sagte Stadtrat Albrecht Kurz (GAL). Ziel sei es, diese auch für die normale Bevölkerung attraktiv zu machen. Die GAL habe eine noch höhere Förderung und einen Nachhaltigkeitsbonus angestrebt, könne aber den jetzigen Beschluss trotzdem mittragen.

Dagegen hegt CDU-Fraktionschef Thomas Wiesbauer die Befürchtung, dass Leute, die es finanziell gar nicht nötig haben, die Zuschüsse ebenfalls in Anspruch nehmen. So könne auch ein Porschefahrer die Förderung abgreifen, meinte Wiesbauer. „Ich halte es für einen Werbegag und ein bisschen Klientelpolitik“, sagte er. Wiesbauer und CDU-Stadtrat Marcus List stimmten daher gegen den Vorschlag. Ansonsten wurde dieser bei fünf Enthaltungen gebilligt.