Ludwigsburg Feuerwehreinsatz im Keller

Ludwigsburg / bz

Renovierarbeiten eines 48-Jährigen waren vermutlich die Ursache für einen Brand, der am Donnerstag, 15. März, gegen 8.45 Uhr im Keller eines Wohnhauses in der Karl-Massa-Straße in Eglosheim ausbrach. Durch die Renovierarbeiten entstand ein Funkenflug, welcher vermutlich das in einem Öltank befindliche Restöl entflammte. Die Feuerwehr Ludwigsburg, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer löschen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich neun Erwachsene und zwei Säuglinge im Wohnhaus, sie blieben glücklicherweise unverletzt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher keine Aussage getroffen werden.