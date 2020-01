Am Donnerstag geriet gegen 15 Uhr in Löchgau in der Maybachstraße laut Polizei ein Christbaum in Brand. Ursache war wohl eine brennenden Wunderkerze. Das Feuer breitete sich auf die Möbel aus. Die Bewohner löschten den Brand bevor die Feuerwehr kam. Eine Bewohnerin wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Die Feuerwehr Löchgau war mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.