Ludwigsburg Falsch abgebogen

Ludwigsburg / bz

Einen Sachschaden in Höhe von 7 500 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Ausfahrt der B 27 zur Landesstraße 1133. Eine 30-Jährige kam gegen 16.30 Uhr in einem Honda aus Richtung Ludwigsburg und fuhr in Richtung Tamm. Auf Höhe eines Einkaufscenters bog sie verbotswidrig nach links in Richtung eines Möbelherstellers ab. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Dacia, an dessen Steuer ein 49-Jähriger saß. Beide waren bei grün zeigender Ampel gefahren. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.