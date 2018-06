Bietigheim-Bissingen Fahrradfahrerin von PKW aufgeladen

Bietigheim-Bissingen / bz

Leichte Verletzungen erlitt eine 44 Jahre alte Radfahrerin, die am Dienstag gegen 9.40 Uhr in der Flößerstraße in Bissingen in einen Unfall verwickelt wurde.

Laut einer Polizeimitteilung wollte eine 86-jährige Opel-Fahrerin von der Kreuzstraße nach rechts in die Flößerstraße abbiegen, wobei sie aus unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geriet. Dort stieß sie mit dem Mountainbike der 44-Jährigen zusammen, die in der Folge auf die Motorhaube aufgeladen wurde, gegen die Windschutzscheibe prallte und schließlich auf die Straße stürzte. Die Radlerin wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. bz