Am Montag stellte eine Fahrerin ihren BMW zwischen 8.30 und 10 Uhr auf einem privaten Stellplatz in der Schillerstraße in Bissingen ab. Später bemerkte sie eine Beschädigung an der rechten Seite und mutmaßlich weiße Lackspuren, so die Polizei. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Fahrer den geparkten BMW und machte sich aus dem Staub. Der Schaden beträgt circa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei, (07142) 40 50, entgegen.