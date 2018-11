Ludwigsburg Fahrerflucht nach Unfall

Ludwigsburg / bz

Obwohl er am Donnerstagmorgen in der Asperger Straße einen Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro verursachte hatte, entfernte ein bislang unbekannter Autofahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine 51-Jährige war gegen 10 Uhr in einem Mercedes in Richtung Uhlandstraße unterwegs. Der Unbekannte kam ihr entgegen und überholte einen Radfahrer. Da er dabei auf ihre Fahrbahnseite geriet, musste die 51-Jährige nach rechts ausweichen und streifte einen geparkten VW. Der Entgegenkommende indes, der in einem grauen Auto saß, setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon (07141) 18 53 53 in Verbindung zu setzen.