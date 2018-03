Bietigheim-Bissingen / bz

Bei einem Unfall am am Donnerstag gegen 7.30 Uhr verletzte sich eine Frau leicht und es entstand ein Schaden von 5000 Euro. Eine 30-jährige Audi-Fahrerin war laut Polizei auf der Gerokstraße in Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs und wollte diese überqueren. Da übersah sie vermutlich einen vorfahrtsberechtigten Fiat, deren 20-jährige Fahrerin in Richtung Ortsausgang fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.