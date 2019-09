In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Vaihingen-Horrheim in eine Bäckerei in der Pforzheimer Straße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und gelangten hierdurch in die Bäckerei, teilt die Polizei mit. Aus einem Verkaufsraum wurde Bargeld aus einer Kasse entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Schaden an der Bäckerei beträgt circa 2000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (07042) 9 41 12 00.