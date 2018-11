Kirchheim / bz

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntag zwischen 9.30 und 18 Uhr in der Besigheimer Straße in Kirchheim am Neckar vermutlich über den Balkon Zutritt zu einer Wohnung. Der Einbrecher entwendete eine Geldkassette, in der sich ein Sparbuch und Bargeld in dreistelliger Höhe befand. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Telefon (07143) 89 10 60 nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.