Ludwigsburg Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg / bz

Über ein Fenster im Untergeschoss gelangte ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstag 15 Uhr und Montag 9 Uhr in ein Wohnhaus in der Aldinger Straße in Ludwigsburg-Süd. Der Täter schlug zunächst das Fenster ein und verschaffte sich dadurch Zugang zum Inneren. Anschließend durchwühlte er im Unter- und Obergeschoss mehrere Schränke. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Telefon (07141) 28 10 11, zu melden.