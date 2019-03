Durch Aufhebeln einer Tür hat sich ein Unbekannter am Sonntagabend, 10. März, gegen 22.10 Uhr gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Schwieberdingen verschafft. Aus der Auslage ließ er einige Schachteln Zigaretten und zwei Flaschen Wodka mitgehen. Deutlich höher als der Diebstahlsschaden ist der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden, der sich auf etwa 1000 Euro beläuft. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Schwieberdingen, Telefon (07150) 3 12 45, entgegen.