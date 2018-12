Sachsenheim / bz

In der Nacht zum Mittwoch, 5. Dezember, suchten Einbrecher einen Getränkemarkt im Gewerbegebiet Holderbüschel in Großsachsenheim heim. Sie brachen eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in den Markt. Die Täter stahlen eine Packung Zigaretten und einen kleineren Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Polizeiposten Sachsenheim, Telefon (07147) 27 40 60, bittet um sachdienliche Hinweise.