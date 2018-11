Ludwigsburg Einbruch in Gartenhaus

Ludwigsburg / bz

Großen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro hinterließen Einbrecher, die zwischen Freitag und Mittwoch ein Gartengrundstück der Anlage in der Straße "Seeäcker" heimsuchten. Zunächst überstiegen die Täter den Gartenzaun, um das Grundstück zu betreten. Mit brachialer Gewalt rissen sie anschließend den Rollladen eines Fensters am Gartenhaus herunter und hebelten es ebenso massiv auf. Aus dem Inneren ließen sie unter anderem alkoholische Getränke mitgehen und löschten bereits vor der Hütte ihren Durst. Was noch entwendet wurde, steht abschließend noch nicht fest, ebenso wie der Wert des Diebesguts. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim bittet unter Telefon (07141) 22 15 00 um Hinweise.