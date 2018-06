Sersheim / bu

Am Samstag, 16. Juni, zwischen 20.45 Uhr bis 22.15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Einsteinstraße in Sersheim ein. Sie hebelten ein Metalltor auf und betraten anschließend durch ein Fenster das Gebäudeinnere. Dort wurden mehrere Fahrzeugreifen entwendet. Der Wert lässt sich bislang nicht beziffern. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausübung gestört, weshalb das Polizeirevier Vaihingen an der Enz Zeugenhinweise unter (07042) 94 10 entgegen nimmt.