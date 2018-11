Ludwigsburg Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg / bz

An einem Wohnhaus zwischen der Lichtenberg- und der Jagststraße im Stadtteil Hoheneck machten sich Einbrecher am Dienstag, zwischen 10.30 und 19.20 Uhr, zu schaffen. Die Täter entfernten zunächst an der Südseite des Hauses ein Gitter am Kellerfenster, um das Fenster anschließend aufzuhebeln und in das Gebäude einzusteigen. Sie durchsuchten sämtliche Wohnräume nach Wertvollem. Ob die Eindringlinge auch etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Der verursachte Sachschaden am Fenster beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon (07141) 18 53 53, entgegen.