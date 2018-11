Asperg / bz

Nachdem sich am Freitag in der Zeit von 15.15 bis 18.15 Uhr ein Einbrecher über die Terrassentüre im Erdgeschoss Zugang in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße verschafft hatte, durchsuchte er dort mehrere Räume und flüchtete anschließend mit Gegenständen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.