Sersheim/Vaihingen Einbruch in Altenheime

Sersheim/Vaihingen / bz

Mutmaßlich derselbe Täter verschaffte sich laut Polizei zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, in der Canaleser Straße in Sersheim und der Eichendorffstraße in Vaihingen Zugang in Büroräume von Seniorenwohnheimen. In Sersheim hebelte er ein Fenster auf, schlug ein anderes ein und stahl einen Tresor mit dreistelligem Geldbetrag. In Vaihingen hebelte er vier Terrassentüren auf. Ob er etwas mitnahm, ist unklar. Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 4000 Euro belaufen. Die Polizei, Telefon (07042) 94 10, sucht Zeugen.