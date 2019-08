Auf Bargeld hatten es Unbekannte vermutlich abgesehen, die zwischen Mittwoch 23 und Donnerstag 13 Uhr in das Kino Luna in der Unteren Reithausstraße in Ludwigsburg einbrachen. Mit Gewalt hebelten die Täter laut Polizei einen Hintereingang auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere des Lichtspielhauses. Anschließend machten sie sich an einem Tresor zu schaffen, den sie in einem der Räume entdeckten. Die Täter brachen den Tresor auf und stahlen einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht Zeugen unter Telefon (07141) 18 53 53.