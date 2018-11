Diebstahl Einbrecher hat leichtes Spiel

Sachsenheim / bz

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch trieb ein Unbekannter in Häfnerhaslach und Ochsenbach sein Unwesen. Er hatte es auf unverschlossene Fahrzeuge abgesehen, die meist in Hofeinfahrten und Innenhöfen geparkt waren. Bis zum Mittag wurden dem Polizeiposten Sachsenheim bereits acht Fälle gemeldet, in welchen Autos nach Bargeld oder Wertgegenständen durchsucht worden waren, so die Polizei. Abgesehen von einem Einbruch in der Gündelbacher Straße in Häfnerhaslach, bei dem ein Kofferraum gewaltsam geöffnet wurde, standen die Autos unverschlossen auf den Grundstücken. Er erbeutete in zwei Fahrzeugen einen kleinen Geldbetrag und in einem eine EC-Karte. In Ochsenbach durchsuchte vermutlich derselbe Täter in einem Hinterhof der Dorfstraße zwei Autos in Einzelgaragen, ohne etwas zu finden.

Appell an die Bürger

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter noch weitere Fahrzeuge durchsucht haben könnte, diese Fälle bislang aber noch nicht angezeigt oder noch nicht bemerkt wurden. Wer Entsprechendes noch feststellt, oder wem etwas aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim, Telefon (07147) 27 40 60, in Verbindung zu setzen. Die Polizei nutzt zudem den Anlass, an die Bevölkerung zu appellieren, ihre Fahrzeuge niemals unverschlossen abzustellen und keinerlei Wertgegenstände darin zurück zu lassen.