Möglingen Einbrecher erbeutet Technik

Möglingen / bz

Am Sonntag suchte ein noch unbekannter Täter zwischen 8.45 Uhr und 19 Uhr die Rechbergstraße in Möglingen heim. Laut Mitteilung der Polizei verschaffte der Dieb sich zunächst Zutritt in ein Mehrfamilienhaus und begab sich dann in das erste Obergeschoss. Anschließend hebelte er eine der Wohnungstüren auf. Im Innern durchsuchte er die verschiedenen Zimmer. Der Einbrecher entwendete Kameras, ein Objektiv, einen Tabletcomputer, einen Laptop sowie Computerzubehör und Bargeld im Gesamtwert von mehr als 1 000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Der Polizeiposten Möglingen, Telefon (07141) 48 12 91, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. bz