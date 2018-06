Bietigheim-Bissingen Ehepaar nach Unfallflucht gesucht

Bietigheim-Bissingen / bz

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Lise-Meitner-Straße in Bietigheim begangen wurde, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon (07142) 40 50, nach einem Ehepaar und gegebenenfalls weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei parkte ein bislang unbekannter Mercedes-Lenker rückwärts aus einer Parklücke aus, streifte dabei einen geparkten Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Das unbekannte Ehepaar bemerkte den Unfall und teilte dem Geschädigten das Kennzeichen des Verursachers mit. Anschließend verließen sie die Unfallörtlichkeit ohne Angaben ihrer Personendaten. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. bz