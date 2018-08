Zusammenprall E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Freiberg / bz

Mit schweren Verletzungen musste ein 49 Jahre alter E-Bike-Fahrer nach einem Unfall am Sonntag, 19. August, gegen 19.35 Uhr in der Stuttgarter Straße in Freiberg vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 78 Jahre alte Opel-Lenkerin wollte von der Stuttgarter Straße nach links in die Friedrichstraße abbiegen. Mutmaßlich schätzte sie jedoch die Geschwindigkeit des entgegenkommenden 49-Jährigen falsch ein. Der Mann versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Trotzdem prallte er gegen das Heck des PKW und wurde von seinem Fahrrad geschleudert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 4000 Euro.