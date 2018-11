Gericht Drogendealer überführt

Ludwigsburg / Heike Rommel

Wegen seines schwunghaften Handels mit Marihuana hat das Ludwigsburger Jugendschöffengericht einen 22-Jährigen aus Ludwigsburg für sechs Monate unter Vorbewährung gestellt. Das Gericht gibt dem jungen Mann damit ein halbes Jahr Zeit, sich zu bessern. Ansonsten geht es ins Jugendgefängnis Adelsheim. Einer der Drogenfahnder sprach vor Gericht von einem „großen Verfahren“, dass sich von September 2016 bis November 2017 hingezogen habe.

Den Anstoß gab der Hinweis einer Anwohnerin. Sie meldete der Polizei, es kämen mindestens 30 Leute am Tag, um Rauschgiftgeschäfte zu machen. Die Beamten observierten eine Wohnung, fanden aber so schnell keine Beweise. Also setzten sie verdeckte Ermittler ein, um Beweiskäufe durchzuführen. Diensthundeführer stellten fest, dass das Zeug vom Angeklagten stammte. Elf Verkäufe konnten ihm nachgewiesen werden, und in seiner Wohnung wurde ein Vorrat von 244 Gramm sichergestellt.

Der Dealer muss sich nun ein halbes Jahr am Riemen reißen, wenn er in den Genuss einer Bewährung kommen möchte.