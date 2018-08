Razzia Drogendealer in Haft

Kornwestheim / bz

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen in Kornwestheim und in der Stuttgarter Altstadt insgesamt neun mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Wie die Polizei dazu am Freitag mitteilte, stehen die 21 bis 55 Jahren alten Männer im Verdacht, in den letzten Monaten die Drogenszene in der Stuttgarter Innenstadt mit Kokain versorgt zu haben. Beamte der Kriminalpolizei, der Sicherheitskonzeption Stuttgart und des Polizeipräsidiums Einsatz durchsuchten nach Ermittlungen der Kripo eine Wohnung in Kornwestheim und nahmen dort den 36 Jahre alten bulgarischen Hauptverdächtigen fest. Die anderen tatverdächtigen Männer wurden in drei Hotels in Stuttgart festgenommen.

Bereits am 15. August haben Kriminalbeamte zwei 19 und 28 Jahre alte Männer und eine Frau im Alter von 25 Jahren nach einer Beschaffungsfahrt an ihrem Wohnsitz in Waiblingen dingfest gemacht.

Die 25-jährige Frau soll als Drogenkurierin die beiden Männer zuvor mit 2,1 Kilogramm Kokain beliefert haben. Die beiden Männer und die Frau stehen im Verdacht, die Gruppe um den 36-Jährigen regelmäßig mit Kokain für den Straßenhandel beliefert zu haben.