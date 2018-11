Ludwigsburg Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Ludwigsburg / bz

Bislang unbekannte Täter hebelten zunächst das Schloss an der Hecktüre eines in der Nordstraße geparkten Daimler Sprinter auf. Anschließend entwendeten sie zwei Koffer, in welchen sich Ersatzteile für Öl- und Gasheizungen befanden. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört, da ein weiterer Ersatzteilekoffer auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt wurde sowie wertvolle Werkzeuge aus dem Fahrzeuginneren nicht entwendet wurden. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen Freitagabend 20.30 Uhr und Samstagmorgen 8.45 Uhr eingegrenzt werden.