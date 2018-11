Ludwigsburg Diebisches Mädchentrio erwischt

Ludwigsburg / bz

Einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts ist es zu verdanken, dass ein diebisches Mädchentrio am Mittwochmittag gefasst werden konnte. Die drei Teenager im Alter von 14 und 15 Jahren waren gegen 11.20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufszentrum in der Wilhelmstraße aufgefallen. Die Mitarbeiterin hatte bemerkt, dass sie gemeinsam die Umkleidekabine aufsuchten und informierte den Sicherheitsdienst. Dieser fand dort mehrere Preisetiketten von Oberbekleidung vor. Bevor die Jugendlichen das Geschäft verlassen konnten, wurden sie angehalten. In ihren Taschen fand man mehrere Oberteile eines anderen Bekleidungsgeschäfts und konnte nachvollziehen, dass die Ware nicht bezahlt worden war. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 250 Euro, so teilt die Polizei mit.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten brachten die drei Verdächtigen zum Revier und verständigten deren Sorgeberechtigten. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Hause geschickt. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen gemeinschaftlichen Diebstahls rechnen. bz